Une plateforme pour référencer votre initiative en faveur du Téléthon

A l’occasion du 35e Téléthon qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2021, l’AFM-Téléthon et HelloAsso ont décidé de se regrouper pour rendre plus visibles les événements et animations organisées par les associations via une nouvelle plateforme « Mon Téléthon près de chez moi par HelloAsso ».

100% des montants collectés via la plateforme seront versés aux associations collectrices. L’accompagnement, les formations et le référencement sur cette nouvelle plateforme sont intégralement gratuits.

Les associations souhaitant être référencées peuvent s’inscrire en ligne. Mises en ligne le 25 octobre prochain, les initiatives locales seront visibles grâce à une carte interactive. Les citoyens pourront y participer en s’y inscrivant, en réservant en ligne ou en payant directement via des billetteries proposées par les associations elles-mêmes.