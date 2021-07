Une carte interactive pour le sport commune par commune

L'Observatoire national du sport et de la jeunesse, en partenariat avec la direction des Sports du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et l’Injep (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire) a mis en ligne un nouvel outil regroupant les données sur le sport et la jeunesse dans les différentes communes.

Cette carte interactive permet de donner un aperçu par territoire des pratiques et structures sportives. Il vous suffit de cliquer sur une commune de la carte de France pour accéder à des données générales d'ordre socio-économique (population, revenu médian, taux de chômage, logement, etc.) ainsi qu'à des données sportives, portant sur les pratiques ou les infrastructures.