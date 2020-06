Une cagnotte pour aider les associations sportives

Permettre aux clubs associatifs de se relancer après le confinement et de soulager leurs problèmes de trésorerie : c’est l’objectif de « Soutiens ton club », une plateforme de recueil de dons. Une semaine après son lancement 2000 clubs s’étaient déjà inscrits.

L’opération « Soutiens ton club » a été lancée en concertation par les principaux acteurs du sport en France : le ministère des Sports, la Fondation du Sport français, le Comité national olympique et sportif français­, le Comité paralympique et sportif français­, l’Agence nationale du sport et les associations de collectivités locales. Tous, conscients des impacts financiers négatifs que la crise sanitaire avait sur les nombreux petits clubs associatifs qui irriguent le sport français (360 000 associations et 16 millions de licenciés), se sont réunis pour proposer une solution de financement efficace, de proximité et solidaire.

Kit de communication

Le principe est simple : une plateforme nationale «[…]