Un plan pour renforcer les capacités financières des associations employeuses

L’objectif du plan récemment présenté par Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’ESS, est de renforcer les capacités de financement des associations employeuses. Trois axes sont prévus :

Dans le même temps, les services et les partenaires de l’État s’engagent à accompagner le renforcement des titres associatifs. France Active va créer une offre de « prêt participatif relance » pour les petites et moyennes associations . BPI France va proposer une nouvelle offre de garantie « relance » pour augmenter le volume des engagements financiers pris par les investisseurs au profit des structures de l’ESS. Et la banque des territoires va augmenter ses moyens et prévoit près de 100 millions d’euros par an d’investissements directs et indirects sur 2021 et sur 2022.