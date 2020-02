Un nouveau site de ressources DLA

Le site du Centre de ressources DLA à destination des structures sociales, médico-sociales et santé vient de faire peau neuve.

On y trouve de nombreux outils et repères qui apportent un éclairage sur les évolutions et enjeux d’accompagnement de ce secteur. Sont ainsi désormais en ligne les différentes collections (notes de contexte, décryptages, bilans de l’emploi, etc.) du centre.

Animé par l’Uniopss, ce CRDLA accompagne chaque année près de 1400 structures.



