Un membre peut-il cautionner un emprunt de l’association ?

Oui, mais attention. Dans un contexte associatif, la caution personnelle est plutôt à proscrire. En effet, dans l’exercice normal de ses fonctions, la responsabilité financière d’un dirigeant est limitée et n’engage pas ses biens personnels.

Or, être caution est un engagement sur son propre patrimoine, et ce, pour toute la durée de la dette (sauf clause explicite), indépendamment de la durée et du maintien du mandat associatif. De plus, la prise de risque personnelle peut donner au membre un poids prépondérant dans les délibérations et, ce faisant, entraver le processus démocratique.

Si vous ne voulez pas cautionner un emprunt bancaire, il existe des financeurs qui proposent des garanties comme France Active, et des sociétés de caution mutuelle comme l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou la Sogama crédit associatif par exemple. Ils ont pour objet d’offrir une garantie aux prêts souscrits par des associations.

