Un livret de bonnes pratiques sur l'égalité femmes-hommes dans les structures de l'ESS

Afin de favoriser l’égalité femmes - hommes au sein des structures de l’économie sociale et solidaire, un livret de conseils intitulé ESSentiELLES a été publié.

Côté chiffres : 69% des femmes travaillent dans l'ESS mais on trouve seulement 13 % de femmes cadres, 37% au poste de présidence, et seules 45% sont membres de conseils d’administration ou de bureaux. Si l’égalité est au cœur des valeurs et des activités de l’ESS, elle est loin d’être mise en œuvre dans le fonctionnement et la gouvernance des structures (associations, fondations, mutuelles, entreprises sociales…) qui la composent.

Destiné à ses structures, ce livret comporte un auto-diagnostic et des conseils pour favoriser l'élection des femmes dans les instances de gouvernance, accompagner la parentalité, assurer un recrutement égalitaire, promouvoir la culture de la parité dans la gestion des ressources humaines pour permettre l'évolution des mentalités.