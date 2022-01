Un guide sur le RGPD dédié aux associations

Toutes les associations collectent de nombreuses informations, parfois sensibles, qui concernent des publics variés. Il peut s’agir de leurs adhérents, des éventuelles personnes accompagnées, de leurs salariés, de bénévoles ou encore de donateurs. Afin de respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD), ces structures peuvent être amenées à revoir et à faire évoluer leurs méthodes de travail.

Ce Guide de sensibilisation au RGPD pour les associations, réalisé par la CNIL et publié fin 2021, a pour but de les aider et de les accompagner vers la mise en conformité. Il rappelle notamment le cadre juridique de la protection des données et donne des repères en termes d’organisation et de pratiques professionnelles. Ainsi toutes les étapes clés sont expliquées afin de rendre cette obligation à la portée de toutes les associations.