Un forfait pour inciter vos salariés à prendre leur vélo !

L’association employeur peut participer aux frais de transport individuel de ses salariés par le versement d’un « forfait mobilités durables ».

Dans la lignée de la loi Mobilités pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 mai 2020 a mis en place un nouveau dispositif dit « forfait mobilités durables » pour accompagner les salariés et les employeurs du privé à financer les déplacements domicile-travail et pour les encourager à avoir recours à des transports plus écologiques.

Mobilité douce

Jusqu’ici, seuls la prime transport et le versement d’une indemnité kilométrique existaient. Entré en vigueur le 10?mai 2020, le « forfait mobilités durables » prend en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail par les moyens de locomotion suivants : le vélo (électriques ou traditionnels), la voiture dans le cadre d’un covoiturage (en tant que conducteur ou passager), les engins de déplacement personnels (motorisés ou non) en location ou en[…]