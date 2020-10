Transmission : réussir son passage de relais en 7 points

Assurer la continuité du projet associatif implique une transmission efficace des missions exercées par l’équipe sortante et de la cohérence entre les actions menées par les équipes successives. Voici sept points à ne pas négliger.

La transmission s’inscrit dans la démarche plus large du renouvellement des instances dirigeantes (de leurs membres et de leur fonctionnement). Sauf en cas de changement radical d’équipe sur des visions différentes de l’avenir de l’association, la transmission se vit le plus souvent dans la continuité du projet associatif. Mais même dans ce cas, transmettre peut être source de perturbations.

1/ Anticiper

Avoir été membre ou bénévole pendant une certaine durée fait partie des conditions que les associations peuvent exiger pour que l’on puisse se porter candidat à un poste de dirigeant. Encore faut-il dans ce cas le préciser dans ses statuts. Cette période, imposée par l’association, doit être mise à profit pour offrir aux futurs candidats une bonne visibilité sur son fonctionnement et ses activités. Il implique donc d’identifier et de mobiliser des candidats potentiels. Ce n’est en effet pas le jour de l’AG que s’improvisera un nouveau conseil d’administration ! Ainsi, dans une grande association nationale dont le président avait annoncé son départ, son remplaçant a été pressenti un an plus tôt et a été associé aux travaux du conseil d’administration tout au long de l’année qui a précédé son élection. D’une année sur l’autre, l’AG peut ainsi être l’occasion de sonder les membres susceptibles de rejoindre le CA.

2/ Inviter

Les instances dirigeantes peuvent être ouvertes aux membres qui souhaitent mieux comprendre leur fonctionnement, que ce soit ponctuellement ou régulièrement. Les personnes invitées sont observatrices et n’interfèrent pas dans les prises[…]