Sport : quel bilan des aides de l’État lors de la crise sanitaire ?

Dans son rapport annuel 2022, la Cour des comptes consacre 30 pages au bilan des aides de l’État en faveur du sport lors de la crise sanitaire. Elle pointe un manque de contrôle et de coordination et appelle les pouvoirs publics et le mouvement sportif à mener une réflexion collective sur les modèles économiques des mondes amateur et professionnel.

Avec l'arrêt de ses activités et une perte importante du nombre de ses licenciés, le milieu sportif a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire. Exemple : la fédération de boxe avait perdu la moitié de ses licenciés à la rentrée 2020. Les pouvoirs publics et les différents acteurs du monde sportif se sont mobilisés pour limiter les effets de cette crise. Cette dynamique a eu ses limites : des mesures essentiellement tournées vers l’urgence, sans ambition structurelle ni moyens de contrôle, d'après la Cour des comptes.

Un empilement de mesures

Le mouvement sportif professionnel et associatif a bénéficié d’aides spécifiques (fonds de solidarité, aides sectorielles...).[…]