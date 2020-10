Soutenir les associations de grande proximité pour lutter contre la pauvreté

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale a publié le rapport Soutenir, accompagner, protéger – 12 propositions pour accompagner les plus fragiles face à la crise. Dans ce rapport, 12 propositions qui « forment un tout » et qu'on ne peut les dissocier pour répondre aux 3 enjeux identifiés :

« soutenir en apportant les ressources financières indispensables à l’autonomie ; accompagner pour permettre l’entrée de chacun dans un parcours lui permettant de trouver ou retrouver sa place dans la société ; enfin protéger face aux risques majeurs du décrochage et de la perte de lien social qui peuvent résulter de l’isolement dans la société et de l’éloignement des institutions. »

Renforcer le soutien public aux associations, notamment de grande proximité, est une de ces 12 propositions. Ainsi le Conseil « soutient les associations qui demandent, dans cette période exceptionnelle, un soutien accru de l’État et des collectivités via des financements appropriés et des mises à disposition de locaux permettant aux personnes les plus démunies d’être accueillies en toute sécurité et dignité. »

Au delà de ces nécessités d’urgence, il demande également « que dans chaque territoire d’action sociale pertinent, les pouvoirs publics s’organisent pour que soit clairement désigné un point de contact destiné à entretenir le dialogue et faciliter l’échange mutuel d’information avec les associations. »