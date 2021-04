Solidarité internationale : 2 millions d’euros pour favoriser l’accès à l’eau

Les agences de l’eau lancent un appel à projets aux associations de solidarité internationale qui œuvrent pour faciliter durablement l’accès des populations vulnérables à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique et en Asie.

Dans le monde, 2,1 milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 4,5 milliards sont dénuées de solutions d’assainissement. Les effets du changement climatique et du stress hydrique tendent à aggraver la situation. Les agences de l’eau souhaitent promouvoir l’émergence de projets de solidarité internationale dans des bassins hydrographiques où elles accompagnent la mise en place d’une « gestion intégrée des ressources en eau ». Les dossiers sont à déposer au plus tard le 30 juin 2021.

Partenariats institutionnels

Le projet devra être une déclinaison opérationnelle d’une ou plusieurs actions des programmes élaborés (ou en cours d’élaboration) des autorités étrangères partenaires des agences de l’eau. L’appel à projets doit par exemple leur permettre de[…]