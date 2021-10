Solidarité : appel à projets de la Fondation Cognacq-Jay

« Inventer la solidarité sociale de demain » : la 6e édition du Prix Fondation Cognacq-Jay est ouverte jusqu’au 4 novembre 2021, jour de clôture des candidatures.

Le Prix 2021 récompensera dix lauréats – dix projets à impact socialement innovant – sous forme de soutien financier et d’un parcours d’accompagnement personnalisé. La ­Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, de maintenir et de développer des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés dans onze établissements en France qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins hospitaliers, des prises en charge médico-sociales, des actions de protection sociale et de l’enseignement.

Domaines d’intervention

L’appel à projets de la Fondation Cognacq-Jay s’adresse à toutes les associations, existantes ou en cours de création, qui cherchent à apporter des réponses singulières et nouvelles à des besoins collectifs, tels que :