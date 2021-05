Service civique seniors, des jeunes au service des aînés

Avec le lancement de la mobilisation nationale « Service civique solidarité seniors », une partie des missions va être consacrée aux seniors.

Créé en 2010 pour renforcer la cohésion nationale et permettre aux jeunes de vivre une expérience forte d’engagement citoyen et de mixité sociale, le service civique propose aux jeunes de s’engager six à douze mois (huit en moyenne) sur des missions d’intérêt général au sein d’associations ou services publics, tout en recevant une indemnité mensuelle (entre 580 et 680 euros/mois), une protection sociale (santé-retraite), un tutorat et des formations citoyennes.

2 000 jeunes dès 2021

Début mars 2021, Unis-Cité, association pionnière du service civique en France, en partenariat avec Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement de nos aînés) a lancé le déploiement du service civique auprès des seniors. Celui-ci doit contribuer à renforcer les liens intergénérationnels et lutter contre l’isolement des personnes vulnérables.

De nombreux acteurs (Petits Frères des pauvres, Croix-Rouge, Groupe SOS,[…]