Se former en ligne pour choisir son modèle socio-économique

Le nouveau programme d’accompagnement « Diversité des modèles socio-économiques » a été récemment lancé. Il donne les clés pour comprendre, se former et choisir un modèle pour une association.

Le modèle socio-­économique de votre association représente les moyens mis au service de votre projet. Dans un contexte de besoins sociaux et environnementaux croissants et de raréfaction des subventions publiques, bien le choisir est essentiel et pour cela il faut comprendre cette notion. Les trois piliers importants de votre modèle socio-­économique sont vos richesses humaines, vos ressources financières et les alliances stratégiques que vous avez pu mettre en œuvre.



Selon les acteurs, l’équilibre de ce modèle est différent. Cette diversité est un levier stratégique. Dans cette perspective, il devient indispensable de s’approprier les enjeux et les pratiques socio-­économiques pour anticiper les changements, assurer la pérennité de sa structure et s’engager[…]