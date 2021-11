Se former à la gestion associative,c’est possible avec le CFGA

Institué par décret en octobre 2008 par le ministère en charge de la vie associative, le certificat de formation à la gestion associative est délivré aux personnes ayant suivi une formation en vue d’exercer des responsabilités bénévoles dans la gestion d’une association.

Si la formation s’adresse en priorité aux bénévoles qui souhaitent s’engager dans la vie associative, les adhérents et les salariés chevronnés en quête de compétences et de connaissances sur le fonctionnement d’une association peuvent également s’y inscrire. Les candidats doivent simplement être membres d’une association déclarée et âgés de 16 ans au moins au premier jour de la formation.

L’annexe de l’arrêté du 15 décembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative (CFGA) précise le référentiel de la formation. Concrètement : un premier volet théorique d’une durée de 30 heures minimum et un stage pratique de 20 jours minimum – soit 120 heures, dans une association au libre choix du stagiaire. La formation doit être assurée par un organisme habilité par l’État et encadrée par un responsable pédagogique de ce même organisme. Pour connaître les organismes labellisés dans chaque région, il faut contacter le référent de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes, ­ex-DRJSCS). Plus d’informations sur le site drdjscs.gouv.fr/

Habilitation, mode d’emploi

La demande d’habilitation de l’organisme de formation à la gestion associative doit être faite deux mois avant le début de la formation théorique. Un dossier de déclaration préalable doit être adressé au préfet de la région dans laquelle l’organisme de formation a son siège social, et doit comporter les éléments suivants : nom et adresse de l’organisme, nom du responsable pédagogique, liste des formations réalisées depuis plus de deux ans, modalités de la formation (nombre de sessions, durée, lieu, dates...) et contenu (supports et méthodes pédagogiques). L’administration a deux mois pour donner sa décision. Passé ce délai, son silence vaut habilitation. L’habilitation est valable un an. Quand il s’agit d’un[…]