Salariés associatifs : quelles sont les spécificités de ce secteur ?

L’ouvrage « C’est pour la bonne cause ! Les désillusions du travail associatif » de Simon Cottin-Marx évoque la situation du travail et des salariés dans les associations. Le sous-titre pourrait être « Quand les associations oublient de mettre en pratique les valeurs qu’elles défendent avec leurs propres employés ».

Comment faire pour que le monde du travail associatif tienne ses promesses ? Comment faire pour que ces organisations qui veulent changer le monde soient d’abord attentives à leurs propres employés ? Simon Cottin-Marx, sociologue et chercheur, livre une analyse très documentée, à partir d’enquêtes, entretiens et témoignages sur les causes de ces désillusions.

Il montre l’importance de comprendre la spécificité de ces « entreprises associatives », et de penser la signification du travail dans cet univers particulier. Il donne également de précieuses clefs de compréhension en proposant différentes pistes concrètes qui peuvent se révéler inspirantes pour les associations.