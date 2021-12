Réserve civique : les communes peuvent s’inscrire aussi

La Réserve civique permet aux habitants d’une commune ou d’un département de se sentir utiles et de participer à la préservation et l’animation d’un territoire. Instituée par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, elle permet aux collectivités locales de trouver des bénévoles pour des missions ponctuelles d’intérêt public