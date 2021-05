Réglementation Covid : où trouver les bonnes informations ?

L'épidémie de Covid-19 a un impact sur la vie quotidienne des Français et sur tous les secteurs d'activités. Les sources officielles permettent de savoir quelles sont les dernières préconisations en vigueur.

Les sites officiels

L'ensemble des mesures et recommandations prises par les autorités sont accessibles sur les sites du gouvernement ou du ministère des Solidarités et de la Santé . Sur chaque site, il y a une page d'actualité ou dédiée au coronavirus. Vous pouvez vous abonner aux notifications pour être informés régulièrement. Par exemple, la page spéciale du gouvernement rappelle la situation et détaille les possibilités de déplacements, loisirs, commerces, etc.

Un numéro vert est accessible en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. Sur « service-public », vous trouverez les mêmes informations officielles. Sur ce même site, il existe aussi une veille juridique avec tous les textes publiés au JO, actualisée tous les vendredis.

Pour connaître les mesures locales

Des dispositions locales peuvent être décidées par les préfets. Compte-tenu de la situation très évolutive, vous trouverez les coordonnées pour une ville sur l'annuaire de service-public. Pour une région, ce sera sur prefectures-regions.gouv.fr et pour le département, sur une carte interactive.Vous abonner aux comptes des réseaux sociaux de votre préfecture vous permettra d'être aussi alerté.

Travail et Covid-19

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 22 mars 2021 par le ministère du Travail . Sont évoquées les mesures générales, celles concernant les femmes enceintes et les personnes à risques, les masques, le télétravail, les cas contacts, les personnes symptomatiques et guéries, le droit de retrait et d'alerte, l'inspection du travail, etc.

Sur le site du ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion, vous trouverez les textes réglementaires, les décrets, du plus récent au plus ancien pour les secteurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Des fiches conseils métiers pour les salariés et les employeurs sont consultables et une page avec des « conseils et bonnes pratiques au travail ». La foire aux questions sur les mesures de prévention peut s’avérer très intéressante.

Voyage à l'étranger

Avant ou pendant un déplacement, il est recommandé de s'informer régulièrement de la situation en consultant les rubriques « conseils au voyageurs » et « dernières minutes » du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La liste des pays est actualisée régulièrement.

Concernant la France, toute entrée et/ou sortie du territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sont interdites, sauf motif impérieux. Les entrées en France, y compris depuis l’Union européenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les déplacements dans les Outre-mer sont autorisés uniquement sur motif impérieux.

Pour la Corse, une déclaration sur l’honneur, imprimée et signée est exigée lors de l’embarquement par la compagnie de transport depuis décembre 2020.