Quels sont les risques d’une attaque informatique pour une association ?

Les risques sont les mêmes que pour un particulier ou une entreprise et il est donc important de les limiter autant que possible. La protection passe d’abord par des options préventives à la fois dans le domaine technique et comportemental.

Les attaques peuvent se classer en deux catégories : les fraudes réalisées à l’aide de la technique d’ingénierie sociale qui consiste à obtenir un bien ou une information en exploitant la confiance, l’ignorance ou la crédulité d’une tierce personne. C’est la fraude au président, aux faux fournisseurs, au faux test de virement, au faux bailleur, au faux contrôleur fiscal… ou une cyberattaque où le hacker va identifier les failles techniques qu’il exploitera pour s’introduire dans le système et extraire les données sensibles sans laisser de trace.

En cas d’attaque, le premier réflexe doit être de débrancher l’ordinateur infesté du réseau informatique. Puis d’identifier la source de l’infection : virus concerné, vecteur d’entrée[…]