Quels sont les points importants à connaître pour réaliser une vidéo ?

Bon moyen de présenter une association de manière dynamique et personnelle, il est possible de produire assez facilement une vidéo qualitative à condition de faire attention à certains aspects. Vous devez cependant définir un seul objectif à la fois sinon votre vidéo sera confuse.

Dès que vous l’aurez déterminé, vous devez rédiger un script : un document préfigurant le découpage technique, les dialogues ou les textes de la voix off. Plus celui-ci est précis, plus le tournage et le montage en seront facilités.

Les quatre pièges à éviter concernent :

le rythme (privilégier des plans pas trop longs), la durée (maximum : deux minutes), l’humour (à manier avec précaution), le langage (viser la simplicité).

