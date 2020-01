En amont des élections municipales, le collectif des associations citoyennes invite à s’interroger sur l’apport des associations citoyennes à la vie locale et sur comment s’emparer de la vie de la cité face aux difficultés croissante et aux enjeux de société.

Gratuite et ouverte à tous, cette journée d’échanges et de réflexions proposera débat et ateliers thématiques. Rendez-vous le samedi 1er février, de 9h30 à 16h30 à la Salle Saint-Bruno (Paris 18).

Sur inscription.