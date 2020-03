Quels impacts de l’épidémie sur les associations ?

Pour prendre la mesure des conséquences de l’épidémie actuelle sur les associations, le Mouvement associatif avec l’appui de Recherches & Solidarités, lance une enquête.

Il s’appuiera sur ces résultats pour plaider la cause du secteur associatif auprès des pouvoirs publics et obtenir « des mesures exceptionnelles de soutien afin de permettre aux associations, déjà fragilisées par le passé, de faire face à la situation actuelle et de préparer la relance de l’activité ».

Vingt questions à soumettre au maximum de structures pour un état de lieux le précis possible et un plaidoyer fort.