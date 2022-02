Quels avantages sociaux une association peut-elle mettre en place ?

Les associations employeuses peuvent accorder des avantages sociaux et culturels à leurs salariés tels que tickets-­restaurants, chèques-vacances, bons d’achat, etc. Cela peut être un ticket-restaurant par jour de travail si le salarié n’a pas accès à une cantine sur son lieu de travail. Les bons d’achat et des cadeaux sont aussi possibles mais en lien avec un événement (naissance, adoption, mariage, pacs, départ à la retraite, fête des mères, des pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël ou rentrée scolaire). Les chèques-vacances (hébergement, restauration, transports ou activités culturelles) n’ont aucun caractère obligatoire. C’est l’employeur qui les met en place et qui détermine leurs conditions d’attribution (accord de branche ou après consultation de l’ensemble des salariés, du CSE ou des délégués du personnel).

Quant aux bénévoles, seuls deux avantages peuvent leur être octroyés, des chèques-déjeuners et des cadeaux sous conditions, pour une valeur cumulée[…]