Quel monde associatif pour demain ? Mouvements citoyens et démocratie

Issu d’une recherche participative, cet ouvrage « Quel monde associatif pour demain ? » croise les réflexions entre chercheurs et acteurs associatifs de divers secteurs (culture, défense des droits, éducation populaire, social…). C’est un outil clair et concret avec un ensemble d’analyses pour penser l’avenir du monde associatif. Deux scénarios contrastés sont présentés : l’un évoque les limitations qui entravent l’action associative et les risques qui peuvent l’affaiblir. Le second, au contraire, envisage les dynamiques internes existantes ou à mettre en œuvre pour affirmer le potentiel transformateur des associations.