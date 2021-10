Que regarde une fondation dans le projet d’une association ?

Si votre association a l’intention de déposer une demande de financement auprès d’une fondation, il est indispensable qu’elle connaisse les critères qui s’appliqueront à son dossier. Explications avec l’exemple de deux fondations.

Les fondations ont des actions très variées définies dans leurs statuts, qui déterminent également leurs objectifs et leurs moyens d’intervention. Il faut cibler la ou les bonnes fondations en fonction de votre thématique.

Partenariats

Pour beaucoup d’entre elles, un point fort dans un dossier est constitué par l’existence de partenariats. Il s’agit de montrer que votre association ne travaille pas seule et en circuit fermé. Ainsi, pour la Fondation Apicil, créée en 2004 pour lutter contre la douleur physique et psychique à tout âge, le projet doit certes bénéficier de partenariats mais aussi être coconstruit avec le milieu médical. « Cela nous permet d’avoir une vision globale du projet, d’évaluer les niveaux d’implication de chaque partie et de mieux mesurer l’action portée. Une condition importante à nos yeux »,[…]