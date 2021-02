Quatre portails numériques régionaux pour la formation des bénévoles

Pour favoriser l’accès des bénévoles à la formation, les portails régionaux du Mouvement associatif mettent en relation les bénévoles et les associations d’une même région. Une initiative née en Bretagne, qui se déploie dans d’autres régions et s’enrichit des partages de chacun.

Le projet est parti du constat que les bénévoles ne savent pas toujours où trouver l’information pour se former et que les associations d’un territoire pouvaient avoir des formations à proposer à d’autres bénévoles que les leurs.

Connecter bénévoles et formations

L’outil se veut simple, efficace et doit permettre au bénévole de trouver en quelques clics et près de chez lui une formation sur différents thèmes de la vie associative : fonctionnement d’une association, communication, citoyenneté, vivre-ensemble, laïcité, méthodologie de projet, etc. Pour cela, on trouve sur le portail un catalogue des formations disponibles avec des critères de recherche, une cartographie des structures du territoire[…]