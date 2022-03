Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?

Le plan de trésorerie est un document prévisionnel qui permet d’identifier l’ensemble des entrées d’argent (encaissements) et les sorties (décaissements) d’une association. Il vous permet d’anticiper les éventuels besoins en cours d’année et donc de trouver les solutions adéquates avec vos partenaires. Toutes les données doivent être saisies, qu’elles soient liées à l’exploitation (subventions de fonctionnement, charges de personnel…) ou non (subventions d’investissement, apports, prêts encaissés et remboursements de prêts, par exemple…). Ce plan se présente sous la forme d’un tableau dans lequel les données financières sont ventilées mois par mois sur une année (voire semaine par semaine pour les structures importantes). En revanche, les amortissements, les provisions et les quotes-parts de subventions virées au résultat ne doivent pas y être inscrits.

