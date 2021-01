Publication du FDVA formation 2021

La campagne 2021 du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a été lancée. L'appel à projets national pour la formation des bénévoles a été publié. Il s’adresse aux associations nationales souhaitant former leurs bénévoles. Les dossiers de demande de subvention doivent être adressés jusqu’au 3 mars 2021 au plus tard, uniquement de façon dématérialisée via Le Compte association.

Pour les appels régionaux, quelques dates sont déjà connues, notamment l'Occitanie (date limite de dépôt des dossiers le 31 janvier 2021), la Nouvelle-Aquitaine (1er février 2021), Auvergne-Rhône-Alpes (8 février 2021), la Guyane (25 février 2021) et la Corse (avant le 1er avril 2021).