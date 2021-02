Prolongation de la date butoir des emplois francs et des jeunes de moins de 26 ans

Le décret du 30 janvier 2021 prolonge jusqu'au 31 mars 2021 la date butoir pour bénéficier d’une majoration de l’aide attribuée pour les emplois francs des quartiers de la politique de la ville et l'embauche de jeunes de moins de 26 ans.

Pour un CDI, à temps complet, l'aide est de 7.000 euros par an la première année, puis 5.000 euros pour les années suivantes et dans la limite de trois ans (contre 5.000 euros par an habituellement).

Pour un CDD d’au moins six mois, l’aide est de 5.500 euros la première année, puis 2.500 euros l’année suivante dans la limite de deux années (contre 2.500 euros habituellement).

Quant à l'aide à l’embauche de jeunes, de moins de 26 ans, en CDI ou en CDD d’au moins trois mois, elle est d'un montant de 4000 euros. Elle a aussi été prolongée de la même durée.