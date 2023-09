Prévenir et évaluer les difficultés pour amorcer la relance

Toute association peut rencontrer des difficultés (essoufflement du modèle économique, crise de gouvernance, crise sanitaire…) qu’il convient d’anticiper le plus en amont possible afin de pouvoir réagir en conséquence et de s’outiller pour y faire face. C’est le stade de la relance.

La relance peut se définir comme une posture de réajustement stratégique contraint par un changement substantiel dans son environnement. Contrairement au stade de crise, la relance se pense sur le moyen/long terme et nécessite une prise de hauteur sur le projet. Une stratégie de relance peut également se réfléchir en sortie de crise, une fois les solutions de court terme trouvées.

Repérer les signes avant-coureurs

[…]