Présidentielles : les associations ont aussi leur programme

Parmi les nombreux plaidoyers qui germent au moment des élections, celui du Mouvement associatif a l’originalité d’avoir été co-construit avec les associations. Il en ressort, de manière synthétique, 13 propositions soumises le 7 mars aux prétendants à l’Élysée.

La consultation des associations lancée cet automne par le Mouvement associatif a amené plus de 11 000 visites sur le site dédié où le Mouvement avait lui-même affiché ses propres pistes. Elle s’est traduite par 503 contributions écrites et plus de 5 000 votants pour hiérarchiser les propositions. Une nette convergence s’est manifestée entre les pistes du Mouvement associatif et les contributions des associations, mais ces dernières ont argumenté pour ou contre chacune des propositions. Il en ressort un véritable travail d’analyse où les risques et dérives possibles sont soulignés, où des points d’attention ou de vigilance sont notés. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, si les participants plébiscitent « l’universalisation du service civique » à 77 %, ils précisent que celle-ci ne doit pas remettre en cause son caractère volontaire. On dispose donc avec la synthèse détaillée de cette consultation (près de 50 pages) d’un véritable guide reflétant les attentes du monde associatif.

Le bénévolat d’abord

Les 3 propositions qui arrivent en tête de la consultation, et correspondent donc le plus aux préoccupations des associations, concernent respectivement le bénévolat, le financement et l’engagement. De ce point de vue il est intéressant de noter que celle qui reçoit le plus fort[…]