Métropoles low-tech et solidaires : le Labo ESS présente son étude

Menée en partenariat avec 6 grandes villes et agglomérations françaises, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Poitiers et Strasbourg, le Labo de l'ESS a réalisé une étude sur « les métropoles low-tech et solidaires ».

Cette étude vise à révéler et analyser la diversité des initiatives relevant de l'économie sociale et solidaire dans la démarche low-tech. Ceci interroge nos besoins réels afin de les satisfaire de la façon la plus simple, la plus sobre, la plus accessible et la plus appropriable possible. L’étude du Labo de l’ESS illustre et outille, à l’échelle des territoires métropolitains, cette démarche en s’appuyant sur les acteurs de l’ESS.