Pouvons-nous donner ou vendre du matériel informatique et comment doit-on procéder comptablement ?

Oui c’est possible mais en règle générale, il est préférable que l’association ne sorte pas un bien ou du matériel entièrement amorti de son bilan. Tant que le matériel n’est pas mis au rebut ou cédé ou revendu, l’association reste propriétaire de son bien et doit signaler cette propriété aux membres de l’association et aux partenaires en laissant la valeur brute de l’achat. Cependant, si vous souhaitez le faire, il vous faudra analyser la situation du bien, ou matériel, dans la comptabilité de l’association.

Par souci de simplification, les matériels et autres aménagements durables d’une valeur unitaire supérieure à 500 euros HT doivent être considérés comme des immobilisations. Jusqu’à la fin de son utilisation, l’immobilisation de votre matériel doit être comptabilisée directement à l’actif du bilan, l’année de l’acquisition. Une charge doit ensuite être constatée chaque année, en compte de résultat, afin de matérialiser l’usure. La durée et le montant de cette[…]