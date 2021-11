[PASSE SANITAIRE] Un employeur doit-il prendre en charge le coût des tests Covid de ses salariés ?

Une association a prévu d’envoyer un salarié et un bénévole sur un événement nécessitant un passe sanitaire. Qui prend en charge le coût des tests ?

Depuis le 15 octobre 2021, les tests dits de « confort », c’est-à-dire réalisés pour se rendre dans un lieu où le passe sanitaire est obligatoire ou pour voyager sont payants pour les personnes majeures non vaccinées. Le ministère du Travail considère que « le coût des tests virologiques ne constitue pas un frais professionnel ». L’employeur n’est donc pas tenu de le prendre en charge. Le test PCR coûte 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance, le test antigénique 22 euros s’il est effectué en laboratoire. Pour ceux en pharmacie, il faut débourser entre 25 euros et 30 euros. Quant à l’autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel, il ne donne plus accès à un passe sanitaire.

En revanche, les tests sont gratuits sans prescription pour les personnes vaccinées. Seuls les tests PCR ou[…]