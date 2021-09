[PASSE SANITAIRE] Suis-je obligé de présenter un passe sanitaire pour pratiquer dans mon club de football ?

Oui. Le passe sanitaire a été déclaré obligatoire par la Fédération française de football pour reprendre la pratique dans un club amateur.

Il est donc requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition.

Le passe sanitaire est d’ores et déjà obligatoire pour la pratique du sport par les adultes. Le passe sera mis en place le 30 septembre pour les jeunes joueurs et joueuses de 12-17 ans. Seuls les moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure.

En savoir plus :

La réglementation concernant le passe sanitaire et les mesures liées à la pandémie de Covid-19 évoluant rapidement, il est prudent de vérifier les informations régulièrement sur le site officiel : gouvernement.fr/info-coronavirus

Par ailleurs, vous pouvez vous adresser à votre préfecture pour étudier avec elle les cas particuliers et les adaptations possibles en fonction des spécificités de votre[…]