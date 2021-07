Partager un véhicule entre plusieurs associations

Coût d’achat, frais d’assurance, d’entretien, ou de fonctionnement : avoir un véhicule représente un budget conséquent pour une association. Si son utilisation est ponctuelle, le mutualiser avec d’autres permet de partager les frais tout en faisant un geste pour la planète.

Pour un partage régulier, réel et efficace, les associations doivent avant tout avoir bien identifié leurs besoins et vérifié qu’ils sont complémentaires et non trop fréquemment en concurrence. En outre, il est préférable qu’elles se trouvent à proximité les unes des autres et surtout du lieu de stationnement du véhicule.

Règles d’utilisation

Les meilleures règles sont celles qui correspondent aux utilisateurs et à l’usage qu’il est prévu de faire du véhicule. Elles peuvent être très différentes d’une mutualisation à l’autre. En revanche, il est impératif de les poser clairement au sein de votre groupement. Édicter une charte d’utilisation à signer par tous les utilisateurs (et pas seulement par les représentants des[…]