Où en est votre association après le confinement ?

La pandémie du Covid-19 a durement touché le secteur associatif. Pour beaucoup c’est le moment de faire le point. Voici un autodiagnostic qui pourra vous aider à vous organiser.

Pour que ce diagnostic soit le plus pertinent possible, il est conseillé de le réaliser à plusieurs. Il répond en effet à quatre enjeux qui ne peuvent être appréhendés que collectivement :

dresser un bilan des mois passés ;

s’organiser pour les mois à venir ;

en profiter éventuellement pour faire évoluer le projet associatif et/ou son mode de fonctionnement ;

et anticiper d’autres crises toujours possibles (ou une reprise de la pandémie).

Il peut aussi être utilisé en assemblée générale pour faire le bilan de la crise en se répartissant en petits groupes autour des cinq thèmes principaux que nous avons retenus.

1. Les ressources humaines

- Quel est le moral des troupes ?

- Quels retours avez-vous de vos bénévoles et salariés sur la manière dont ils ont traversé la crise ?

- Des bénévoles seniors ont-ils été écartés de leur fonction à cause de la crise ?

- De nouveaux candidats au bénévolat vous ont-ils contacté pendant la période pour être utile ?

- Avez-vous eu depuis l’occasion de les recontacter ?

- Pensez-vous que ceux qui ont mal vécu cette période l’ont aujourd’hui digérée ?

- Le « qui fait quoi » (répartition des tâches et des responsabilités) a-t-il bougé pendant le confinement ? Ou après ? Est-il redéfini aujourd’hui ?

Les réponses à ces questions doivent vous permettre de « refaire équipe ». Il est important de se donner le temps d’un échange sur la période que nous venons de traverser. Des craintes subsistent chez certains, il est important que ceux[…]