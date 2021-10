On se retrouve au Forum national des associations et fondations !

Le 13 octobre prochain se tiendra le Forum national des associations et fondations à Paris, au Palais des congrès. Ateliers et conférences s’enchaineront sur des thématiques variées telles que financement, communication, ressources humaines, numérique, etc. Alors inscrivez-vous !

L’équipe d’Associations mode d’emploi sera présente et vous attendra sur son stand. Ce sera l’occasion de participer à notre jeu concours pour gagner un an d’abonnement à notre magazine et son site internet. Cinq abonnements seront mis en jeu, venez nombreux nous retrouver !