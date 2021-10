Comment transformer une association en coopérative ?

Nous allons développer une activité économique pour notre association touristique. Comme nous aimerions impliquer davantage les salariés et élargir nos partenariats, nous envisageons de la transformer en coopérative. Comment devons-nous faire ?

La transformation d’une association en société coopérative et participative (Scop) a été rendue possible par l’article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

La transformation d’une association en Scop n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale. Elle se réalise à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire de l’association où salariés, bénévoles et adhérents sont informés du projet et invités à s’impliquer. Sous réserve de continuer à remplir les conditions, les agréments, habilitations et conventions, les contrats clients et salariés se poursuivent sans interruption, sauf si ceux-ci sont expressément liés à la forme associative de la structure.

Il peut dès lors être judicieux de contacter[…]