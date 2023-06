Monnaie locale, quels usages pour une association ?

Une monnaie locale est un outil pour impulser une nouvelle dynamique sur un territoire, relocaliser la production, encourager une économie plus responsable et accompagner la transition écologique et solidaire par la pratique de la démocratie monétaire.

La France, premier pays européen à légiférer sur les monnaies locales complémentaires (MLC), les a intégrées dans le code monétaire et financier. Encadrées par la loi n° 2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi ESS (article 16), elles sont reconnues comme service bancaire de paiement (code monétaire et financier, article L.311-6).

Dix ans après l’émergence de la première, il en existe aujourd’hui 82, rassemblant 10 000 entreprises et associations, et 40 000 citoyens-consommateurs.

Sous conditions

[…]