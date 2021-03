Milieu associatif et chercheurs : quels sont les besoins ?

L'Institut français du monde associatif (créé en janvier 2019) a publié les résultats d'une consultation nationale menée auprès de 300 personnes représentant le monde associatif et celui de la recherche. 12 grands enjeux de connaissance ont été repérés. On retrouve notamment des modèles socio-économiques spécifiques, la gouvernance associative, l'engagement associatif, la valeur sociétale créée et partagée par les associations, etc.

Ces enjeux ont permis d’émettre des recommandations pour orienter les travaux de recherche. 4 grandes recommandations sont préconisées :

soutenir de nouveaux travaux de recherche en réponse aux attentes du secteur, faciliter les échanges entre associations et chercheurs, transférer les résultats de la recherche auprès du secteur associatif favoriser la structuration d’un réseau de connaissance interdisciplinaire et à l’échelle européenne.