Mesures de soutien spécifiques aux associations et clubs sportifs

Avec des pertes estimées à près de 20 milliards d’euros, le monde du sport est un secteur particulièrement impacté par les mesures prises pour lutter contre l’épidémie. Un comité interministériel a annoncé plusieurs mesures de soutien spécifiques aux clubs et associations employeuses dès le premier salarié :

le droit à l’activité partielle sera prolongé jusqu’à fin septembre 2020 dans les mêmes conditions qu’aux mois d’avril et mai, et restera ouvert par la suite dans des conditions aménagées ;

les petites structures les plus touchées seront totalement exonérées de charges sociales de mars à juin 2020 ;

l’accès au fonds de solidarité est élargi à partir du mois de juin, jusqu’à la fin de l’année, aux structures comptant jusqu’à 20 salariés et 2 millions € de chiffre d’affaires et le plafond de subvention sera porté de 5 000 € à 10 000 € dès le mois de juin.

De plus, le ministère des Sports s’est engagé à « sensibiliser les collectivités territoriales à réduire les loyers et redevances d’occupation du domaine public pour les équipements sportifs au titre d’une jouissance réduite » et « revoir les plafonds de soutien financier autorisés aux clubs par les collectivités locales ».