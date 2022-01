Les solutions de logiciels libres pour votre comptabilité

Les obligations comptables ne sont pas les mêmes si vous êtes une association avec ou sans salariés. Néanmoins, avant de vous ruer sur le premier logiciel de comptabilité, il convient de vous poser quelques questions et d’évaluer les besoins attendus.

Pour les « très » petites associations, qui ont un budget annuel de quelques centaines d’euros apportés essentiellement par l’adhésion des membres, utiliser un logiciel de comptabilité n’est pas indispensable. Le plus important reste la discipline et les procédures de classement des documents au sein de l’association. Un tableur comme Calc dans Libre Office permet un suivi sérieux de la compatibilité. Si on prend soin de ne pas y mettre de données personnelles, ce tableur peut aussi être partagé avec les membres pour plus de transparence.

Avantages d’un logiciel libre

Lorsque l’activité de[…]