Les services déconcentrés de l’État

Ces dernières années, les représentations régionales et départementales des services de l’État ont été considérablement réorganisées. Panorama des principaux services interlocuteurs des associations. À ne pas confondre avec les services des conseils régionaux et des conseils départementaux !

Ministère de la Culture - État

Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) - Niveau régional

Sous l’autorité du préfet de région, elles œuvrent à :

- la conservation et la valorisation du patrimoine, et la promotion de l’architecture ;

- au soutien à la création et à la diffusion artistiques ;

- au développement du livre et de la lecture, de l’éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs ;

- la promotion de la diversité ­culturelle et de l’élargissement des publics, du développement de ­l’économie de la culture et des industries culturelles ;

- la promotion de la langue française et des langues en France.

Unités départementales de la DRAC - Niveau départemental

Ministère des Solidarités et de la Santé - État

Agences régionales de santé (ARS) - Niveau régional

Elles assurent :

- le pilotage de la politique de santé publique : veille et sécurité ­sanitaire ; prévention et ­promotion de la santé (définition, ­financement et évaluation des actions) ; ­anticipation, préparation et ­gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet ;

- la régulation de l’offre de santé : coordination des activités et ­attribution du budget de fonctionnement des hôpitaux, cliniques, centres de soins, structures pour personnes âgées, handicapées ou dépendantes ; autorisation de la création des établissements et ­services de soins et médico-sociaux et contrôle de leur ­fonctionnement ; évaluation et promotion de la ­qualité des formations des ­professionnels de santé.

Délégations départementales de l’ARS - Niveau départemental

Ministère[…]