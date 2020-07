Les ONG françaises mobilisées et réactives

Suite à l’appel de Coordination Sud, 449 projets ont été proposés en à peine 2 semaines par des ONG françaises pour répondre à la crise actuelle dans ses nombreuses dimensions : sanitaires, économiques, sociales et environnementales.

Couvrant 75 pays, tous ces projets pourraient être mis en œuvre en moins de 3 mois et la moitié sont possibles dès maintenant. Ils apportent soutien dans des domaines variés : agriculture et sécurité alimentaire, eau, assainissement et hygiène, appui aux activités économiques, éducation, enfance ou formation.

