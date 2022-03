Les nouvelles opportunités de financement européen pour 2021-2027

Les fonds européens structurels et d’investissement sont les principaux instruments financiers de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. Comment sont-ils organisés pour la prochaine période ?

Les fonds européens structurels et d’investissement (Fesi) visent à réduire les écarts de développement entre les 242 régions des vingt-sept États membres de l’Union européenne (UE). Ils sont au nombre de cinq :

le fonds social européen (FSE) intervient dans le cadre de la promotion de l’accès à l’emploi durable, de l’inclusion sociale, de l’éducation et de la formation ;

le fonds européen de développement régional (Feder) au titre de la recherche, de l’innovation, du développement des technologies de l’information, de la transition énergétique et des coopérations territoriales européennes ;

le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre du développement des territoires ruraux européens et d’un secteur agricole plus équilibré et respectueux du climat ;

le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la promotion des filières de la pêche et d’une aquaculture plus durable et compétitive ;

le fonds de cohésion pour le développement des réseaux transeuropéens et l’environnement.

Les champs d’application et les cadres réglementaires des Fesi sont renouvelés tous les sept ans, à travers des cadres financiers pluriannuels qui définissent les objectifs et les priorités d’investissement de l’UE. Sur la période 2014-2020, 13 millions de projets ont été sélectionnés en Europe dont environ 9 millions ont été cofinancés par le FSE et 3 millions par le Feder. Une enveloppe de 15,1 milliards d’euros avait été allouée à la France dont 9,5 milliards d’euros ont été consacrés au Feder et 5,5 milliards d’euros au FSE.

Cinq objectifs stratégiques

Les négociations du budget 2021-2027 de l’UE ont été fortement ralenties par la crise sanitaire liée au Covid-19. Le nouveau cadre financier pluriannuel adopté fin décembre 2020 d’un montant sans précédent de 1 824 milliards d’euros a pour[…]