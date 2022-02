Les médias associatifs, acteurs majeurs de l’accès à l’information et de la liberté d’expression

Radios, revues ou sites internet, les médias associatifs représentent aujourd’hui une grande part de la production médiatique. D’utilité sociale et territoriale, ces associations vivent de quelques aides et subventions mais tiennent surtout sur l’engagement de nombreux bénévoles et grâce aux dons citoyens.

Sur les quelque 900 opérateurs autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à exploiter un service de diffusion radiophonique, ce sont près de 600 radios associatives, dites « libres », qui constituent l’essentiel de ce service de proximité. Radios FM privées de catégorie A, les radios associatives accomplissent une mission de communication sociale et locale. Radio Active, par exemple, est une radio associative implantée depuis 1999 à Amboise et Montlouis en Indre-et-Loire. Radio d’information locale, elle relaye toutes les initiatives sur le territoire et propose des découvertes musicales inédites,[…]