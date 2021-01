Les français plus généreux en 2019 qu'en 2018

En décembre 2020, le réseau associatif Recherches & Solidarités a publié la 25ème édition annuelle de son étude sur la générosité des Français. Cette étude a été effectuée à partir de l'analyse des dons déclarés par les contribuables en 2019 (impôt sur le revenu et impôt sur la fortune immobilière) et des montants déclarés par 89 associations et fondations sur leur compte d'emploi des ressources publié au JO.

Après une année 2018 morose, on note que les dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ont augmenté (+ 2,4%), que le don moyen annuel présente une nouvelle hausse (de 343 € parmi les moins de 30 ans, jusqu’à 638 € chez les plus de 70 ans), que les jeunes de moins de 30 ans affichent toujours « un effort de don » au regard de leurs revenus (2,4%), tout proche de celui des plus de 70 ans (2,6%) et que la Bretagne arrive toujours en tête, devant le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’étude se termine par les résultats d’une enquête menée au printemps 2020, en lien avec France Générosités et le Mouvement Associatif. Elle fait le point de la situation ressentie, au début du déconfinement, par plus de 3 000 responsables associatifs recevant des dons des particuliers et plus de 3 000 responsables recevant des dons des entreprises.